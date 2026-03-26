ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Daniela Garnero Santanché dalla carica di ministro del Turismo e si affida l’interim del dicastero alla premier Giorgia Meloni. In precedenza Meloni aveva avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica per proporre l’assunzione dell’interim del ministero del Turismo.

Meloni rivolge “un ringraziamento” al ministro Santanchè, che in questi anni “ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il Governo “continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia”, conclude la nota.

– foto di repertorio Quirinale –

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