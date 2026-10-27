Aeroporto Palermo, Lagalla “Si avvicina a superare i 10 milioni di viaggiatori”

PALERMO (ITALPRESS) - “L'amministrazione che ho l'onore di rappresentare ha lavorato in questi anni su più linee che alla fine hanno costruito un disegno: un disegno di sviluppo, un disegno di crescita, che per larga parte, per larga misura, ha poggiato sull'incremento dei flussi turistici. Palermo oggi segna, in Italia, rispetto all'anno precedente, il maggiore scostamento positivo rispetto all'anno precedente: abbiamo un turismo straniero che supera il 60%, si avvicina al 65%. Abbiamo un aeroporto che si avvicina a superare i 10 milioni di viaggiatori. Abbiamo dei servizi aeroportuali che sono improntati alla ricerca di una sempre maggiore internazionalizzazione e al servizio del territorio”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, nell’area partenze dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, a margine dell'inaugurazione del nuovo ristorante Amore, del wine bar Planeta e della nuova Prima Vista lounge. “Noi intendiamo dare un contributo anche alla prossima destagionalizzazione del turismo attraverso il progetto di riqualificazione e trasformazione in centro congressuale ed espositivo della Fiera del Mediterraneo, in modo che, sostanzialmente, per tutti i mesi dell'anno si possa avere uno specifico flusso di turismo convegnistico che evidentemente contribuisce allo sviluppo e all'elevazione della qualità di vita e dei servizi della città”. xd6/vbo/gtr