CORTINA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato da poco a Cortina d’Ampezzo, dove assisterà ad alcuni eventi dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Fra questi il superG femminile di domani alle 11.30 sull’Olympia delle Tofane mentre qualche ora più tardi visiterà Casa Italia.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
