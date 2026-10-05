Mattarella al Teatro Massimo di Palermo, assiste alla proiezione in anteprima del film su Biagio Conte

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro Massimo di Palermo, dove assisterà alla proiezione in anteprima di ‘Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte’: il film verrà trasmesso domenica in prima serata su Rai 1. Ad accogliere il capo dello Stato davanti al Teatro Massimo il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e
il prefetto Massimo Mariani.
– foto xd8/Italpress –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]