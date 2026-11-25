Insidie web, Giaconia “Corecom Sicilia in prima fila per sensibilizzare studenti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il Corecom Sicilia continua il suo giro nelle scuole della Sicilia. Lo facciamo perché abbiamo una precisa delega di Agicom e lo facciamo con la presentazione dell'Abbecedario che abbiamo rieditato. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi a un uso consapevole della rete, dove sappiamo ci sono moltissime insidie. Per questo motivo giriamo le scuole, le sensibilizziamo e lo facciamo con un doppio progetto: questo della presentazione dell'Abbecedario per le scuole elementari e medie e con il corso di patentino digitale dedicato ai licei". Così il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, a margine della presentazione dell'Abbecedario della Media Education a Palermo. Si tratta del progetto di cittadinanza digitale realizzato dal Corecom Sicilia, il Comitato Regionale per le comunicazioni, per accompagnare gli studenti degli Istituti comprensivi siciliani lungo percorsi di navigazione on line improntati a consapevolezza e responsabilità e di utilizzo equilibrato delle piattaforme social. xv4/vbo/gtr