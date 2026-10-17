Masters 1000 Shanghai, finale tutta spagnola tra Davidovich Fokina e Jodar

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Finale tutta spagnola al “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in corso sul cemento del “Qi Zhong Tennis Center” della metropoli cinese. A sfidare Alejandro Davidovich Fokina, reduce dal successo su Alexander Zverev con il punteggio di 5-7 6-4 6-3, sarà il connazionale Rafa Jodar: il 20enne madrileno, testa di serie numero 12, si è imposto per 6-3 6-4 su Daniil Medvedev, quinta forza del tabellone.

Davidovich Fokina è all’ottava finale della carriera: due finora i titoli conquistati, entrambi in questa stagione, a Maiorca (erba) e poi a Chengdu (cemento) poche settimane fa, piegando nell’ultimo atto Hubert Hurkacz. Terza finale in carriera per Jodar, che in questa stagione ha conquistato il suo primo titolo sulla terra di Marrakech lo scorso aprile battendo Trungelliti, mentre a inizio agosto si è arreso a Fritz nell’ultimo atto a Washington. Fra Davidovich Fokina e Jodar nessun precedente.

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