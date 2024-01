PALERMO (ITALPRESS) – Ismett e Upmc annunciano la nomina del Professor Massimo Pinzani come nuovo Direttore Scientifico dell’Irccs Ismett.

Il Professor Pinzani, rinomato professore di Medicina presso l’University College London (UCL), nel Regno Unito, e fino al Giugno 2023 titolare della Sheila Sherlock Chair e Fondatore/Direttore dell’UCL Institute for Liver and Digestive Health, è un’autorità riconosciuta a livello internazionale nel campo dell’Epatologia e della Gastroenterologia traslazionale. Con una carriera accademica e clinica di oltre quattro decenni, il Professor Pinzani si è distinto per il suo contributo significativo alla ricerca scientifica, ottenendo riconoscimenti e premi internazionali. La sua nomina a capo della ricerca dell’IRCCS ISMETT rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita e sviluppo dell’istituto.

Nel commentare la sua nomina, il Professor Pinzani ha dichiarato: “Sono onorato di assumere il ruolo di Direttore Scientifico dell’Irccs Ismett. L’Istituto è riconosciuto globalmente per la sua eccellenza nel fornire cure all’avanguardia e nel condurre ricerche di alto livello nel campo dei trapianti e della insufficienza terminale di organi. Sono entusiasta di lavorare con il team dell’Ismett per continuare a migliorare la qualità delle cure offerte e contribuire all’avanzamento della scienza medica.”

“Accogliamo con grande entusiasmo il Professor Pinzani – aggiunge

Angelo Luca, Direttore dell’Irccs Ismett – La sua autorevole esperienza in ricerca traslazionale e trasferimento tecnologico si affiancherà a quella di un altro illustre scienziato, il Professor Giulio Superti Furga, recentemente nominato dalla Fondazione Ri.MED e da UPMC per dirigere il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica a Carini. L’arrivo di questi due scienziati di fama internazionale in Sicilia rafforza l’importanza globale del nostro progetto, che mira a posizionare la Sicilia come un hub internazionale nella ricerca biomedica e nelle terapie altamente specializzate, portando benefici economici e sociali significativi per l’intera Regione”.

Il Professor Pinzani succede al Professor Giulio Conaldi, che ha un contributo straordinario come Direttore Scientifico precedente, guidando l’istituto con passione e dedizione. Conaldi continuerà a contribuire alla crescita dell’Irccs Ismett.

Ismett, fondato oltre 25 anni fa attraverso partenariato pubblico-privato internazionale tra la Regione Siciliana e Upmc, il Centro Medico dell’Università di Pittsburgh, si è distinto nel corso degli anni ricevendo riconoscimenti internazionali nel campo dei trapianti e delle terapie altamente specializzate.

– Foto: ufficio stampa Irccs-Ismett

(ITALPRESS).