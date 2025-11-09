Massicci attacchi russi in Ucraina, molte città senza riscaldamento e acqua

Mandatory Credit: Photo by Ukrainian State Emergency Service/UPI/Shutterstock (15419720b) a damaged building following an air attack in Bilenke, Zaporizhzhia region, amid the Russian invasion of Ukraine. on Monday on July 29, 2025, Russian airstrikes on Ukrainian prison and hospital kill 22, injure 85 overnight, Kyiv said, after Washington pressured Russia to end its war. 22 Killed in Russian Overnight Attacks in Ukraine , Donetsk - 29 Jul 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – L’Aeronautica dell’Ucraina ha segnalato diversi attacchi con droni. Kiev ha cercato di ripristinare illuminazione e riscaldamento dopo che gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche hanno ridotto a “zero” l’energia.
La Russia, che ha intensificato i suoi attacchi alle infrastrutture ucraine, ha lanciato centinaia di droni contro gli impianti energetici. I massicci blitz hanno fatto saltare l’elettricità in gran parte dell’Ucraina, lasciando molte città senza riscaldamento e acqua.
