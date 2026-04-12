FIRENZE (ITALPRESS) – Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito, intorno all’una della notte scorsa, da un gruppo di persone in piazza Felice Palma, a Massa. Secondo le prime informazioni, con lui ci sarebbe stato anche il figlio di 11 anni, che avrebbe assistito alla scena.

Il 47enne, racconta il quotidiano Il Tirreno, nella sua versione on line, sarebbe stato circondato da quattro o cinque persone non identificate e, durante l’aggressione, sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. L’impatto gli avrebbe provocato un arresto cardiaco.

I sanitari, arrivati rapidamente sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto sul posto. In piazza sono intervenuti l’automedica di Massa e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).