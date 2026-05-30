Morte della piccola Beatrice a Bordighera, arrestati la madre e il suo compagno

IMPERIA (ITALPRESS) – È stata convocata negli uffici della Procura della Repubblica di Imperia, una conferenza stampa per illustrare gli sviluppi di un‘indagine che ha portato all’arresto di Emanuela Aiello e Manuel Iannuzzi. I due risultano indagati per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla morte della piccola Beatrice, una delle figlie minori dell’indagata, avvenuta lo scorso 9 febbraio. Nel corso dell’incontro con la stampa, gli inquirenti forniranno una ricostruzione generale della vicenda e degli elementi raccolti nel corso delle attività investigative che hanno condotto all’adozione delle misure cautelari.

– foto di repertorio IPA Agency –

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