Maserati MCPURA affascina il pubblico del Salone Auto Torino

MODENA (ITALPRESS) – Si è appena conclusa, con un grande successo di pubblico, la seconda edizione del Salone Auto di Torino, che ha fatto da cornice al debutto nazionale della nuova Maserati MCPURA. L’anteprima ha catalizzato l’attenzione degli oltre 500.000 visitatori che, dal 26 al 28 settembre, hanno vissuto un’esperienza unica tra le meraviglie dell’industria automobilistica e quelle architettoniche della città.

Novità di prodotto, prototipi e supercar hanno, infatti, animato le scenografiche piazza Castello e piazzetta Reale, così come i viali dei Giardini Reali, trasformando Torino in un autentico palcoscenico a cielo aperto con alcuni tra i più grandi marchi internazionali. Proprio in piazzetta Reale il Marchio modenese ha messo in mostra le due anime del suo ultimo capolavoro: la nuova MCPURA, in versione coupè e cabrio – denominata Cielo – che racchiude l’essenza più pura dell’energia e della performance secondo il Tridente, rigorosamente 100% Made in Italy. In particolare, la nuova supersportiva è stata presentata nella sofisticata tinta carrozzeria Ai Acqua Rainbow – ideata dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, in versione opaca per la coupè e lucida per la MCPURA Cielo. Si tratta di un azzurro che sotto ai raggi del sole muta facendo comparire un effetto arcobaleno, producendo un effetto inaspettato ed emozionale grazie all’uso di pigmenti speciali e ricercati.

Inoltre, nei Giardini Reali, davanti alla Fontana delle Nereidi e dei Tritoni, il pubblico ha potuto ammirare una selezione esclusiva composta da quattro modelli – Merak, Ghibli SS, 3500 GT e MCXtrema – che ha posto l’accento sulle supercar e sulla performance del Tridente. Protagonista assoluta, la Maserati MCXtrema, presentata nella sua classica e potente livrea Blu Extrema. La vettura, non omologata per la strada, è pensata per i collezionisti più esigenti o per i gentleman driver che cercano il massimo delle emozioni in pista. Prodotta in edizione limitata di soli 62 esemplari, la MCXtrema è una “Bestia” da corsa grazie alla pura potenza del suo formidabile motore – derivato dal Nettuno e qui spinto al limite – V6 3,0 litri biturbo da 740 CV.

Oltre all’esordio nazionale della nuova MCPURA e all’esposizione delle quattro icone ai Giardini Reali, il pubblico ha potuto assistere alla parata di sabato, che si è snodata dalla Reggia di Venaria a Piazza San Giovanni a Torino, passando per la Basilica di Superga. A sfilare sulle auto del Tridente sono stati i clienti del dealer locale, Maserati Forza Torino, con i modelli più significativi della gamma come GranTurismo e MC20, affiancati da una GranCabrio con ospite speciale Cristina Chiabotto.

