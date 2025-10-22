Marta Bassino cade in allenamento, per l’azzurra frattura del piatto tibiale

ROMA (ITALPRESS) – Marta Bassino è rimasta vittima di una caduta nel corso dell’allenamento della squadra femminile che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La 29enne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler, quando è rimasta vittima di una scivolata.

Immediatamente assistita dalla Commissione Medica FISI, si è recata all’ospedale di Merano, dove è stata sottoposta ad una lastra che ha evidenziato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. La tac effettuata in seguito non ha dato ulteriori indicazioni, pertanto Marta Bassino verrà operata in serata alla clinica La Madonnina di

Milano, non prima delle ore 21, dal dottor Andrea Panzeri, presidente Commissione Medica Fisi. Lo rende noto la Fisi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).