Marsilio “La coesione e la competitività devono coesistere e vanno coniugate nel nuovo bilancio europeo”

BRATISLAVA (ITALPRESS) – “Coesione e competitività devono coesistere e vanno coniugate nel nuovo bilancio europeo: non possiamo accettare una proposta che sacrifichi i fondi regionali sull’altare della competitività”. Così Marco Marsilio, Presidente del Gruppo ECR al Comitato europeo delle Regioni e Presidente della Regione Abruzzo, durante il suo intervento al Summit che ha riunito a Bratislava gli amministratori locali e regionali della famiglia dei Conservatori e riformisti europei ed è stato ospitato dal Presidente della Regione, Juraj Droba.

Il vertice ha visto la partecipazione del Vice-Presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, del Vice-Presidente dell’ECR Party ed europarlamentare Carlo Fidanza, della Vice-Presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. Il Vice-Presidente della Commissione europea Raffaele Fitto ha inviato un messaggio ai partecipanti ribadendo la centralità delle regioni nel nuovo bilancio europeo.

“In tempi di crisi globali – continua Marsilio – non possiamo dimenticare i territori: si è visto in Italia e in Europa come le amministrazioni locali siano cruciali nel sostenere le economie e le comunità perché meglio di altri conoscono le esigenze specifiche e sanno quali misure adottare. La politica di coesione, così come la politica agricola comune, rappresentano i benefici concreti dell’integrazione europea per milioni di cittadini e occorre dunque lavorare per garantire un ruolo centrale per le regioni ed investire in sovranitá alimentare, sicurezza energetica ed infrastrutture per colmare i divari tra i territori”.

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