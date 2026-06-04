Corte di Giustizia Europea, lo Stato che rifiuta l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo faccia il possibile per eseguire la pena

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Un cittadino rumeno e un cittadino belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto, ciascuno, di un mandato d’arresto europeo (MAE) emesso, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie rumene ed elleniche ai fini dell’esecuzione di pene detentive. I giudici d’appello belgi hanno rifiutato di eseguire tali MAE, ritenendo che le condizioni di detenzione in Romania e in Grecia avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante. La Corte di cassazione belga ha chiesto alla Corte di giustizia se l’autorità giudiziaria belga possa – o debba – eseguire essa stessa tali pene in Belgio al fine di evitare che i condannati rimangano impuniti. La Corte di Giustizia Europea, in relazione al caso, dichiara che, in tale contesto, l’autorità giudiziaria dello Stato membro che ha rifiutato l’esecuzione del MAE è tenuta ad avvalersi di un altro atto di cooperazione giudiziaria penale previsto dal diritto dell’Unione, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà, al fine di garantire che le pene siano eseguite nel suo territorio. L’autorità è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita.

Per quanto riguarda le iniziative da intraprendere a tal fine, la Corte ricorda che l’obbligo di leale cooperazione deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti al fine di evitare che il funzionamento del MAE venga paralizzato. In tale prospettiva, al fine di garantire un’efficace cooperazione in materia penale, entrambe le autorità devono rispettare i principi della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento. Pertanto, lo Stato membro di esecuzione deve, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza con cui è stata irrogata la pena che ha giustificato l’emissione del MAE e assicurarsi dell’esecuzione di quest’ultima nel suo territorio. La Corte precisa che è nell’interesse pubblico che la pena sia eseguita nello Stato membro di esecuzione affinché la persona ricercata non resti impunita. Infine, sebbene l’esecuzione di una pena detentiva in uno Stato membro diverso da quello in cui tale pena è stata irrogata richieda, in linea di principio, il consenso dell’interessato, la Corte ricorda che ciò non è sempre vero. Essa sottolinea, in particolare, che tale consenso non è richiesto qualora, in sostanza, risulti che la persona ricercata ha lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stata condannata al fine di cercare di sottrarsi all’esecuzione della pena.

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