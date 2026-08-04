Marotta “Baresi icona del calcio ed esempio da seguire”

MILANO (ITALPRESS) - "Era un giocatore universale, rispettato da compagni e avversari, che portava dentro di se' un valore che si è perso, il senso di appartenenza. Franco è un'icona del calcio, un esempio da seguire non solo per i giovani giocatori ma per tutti". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, al suo arrivo ai funerali di Franco Baresi alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. col5/mc/gtr