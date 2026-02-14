CATANIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro è il nuovo Presidente della Commissione nazionale ANCI per il Mezzogiorno e la Coesione territoriale. A ufficializzare la nomina il presidente nazionale Anci Gaetano Manfredi e il presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti. Corsaro guiderà l’organismo dell’Associazione dei Comuni che si occupa di rafforzare e coordinare le politiche di sviluppo per il Sud e il superamento dei divari territoriali.

“Accolgo l’incarico con orgoglio e gratitudine verso l’Anci – dice Corsaro – assumendo l’impegno di portare su scala nazionale le battaglie che, in questi anni, abbiamo sostenuto in Sicilia per il buongoverno locale. I Comuni e i sindaci devono essere i protagonisti delle Politiche di Coesione, non semplici destinatari finali delle scelte, ma attori centrali che operano ogni giorno a stretto contatto con i cittadini e con le esigenze dei territori. Ringrazio Forza Italia, che con il senatore Maurizio Gasparri, l’eurodeputato Marco Falcone e il collega sindaco di Ancona Daniele Silvetti, ha sostenuto e promosso l’indicazione per questa responsabilità”.

“In questo momento storico – prosegue il sindaco di Misterbianco – le politiche di coesione rappresentano uno dei pilastri dell’agenda nazionale ed europea, grazie all’impegno del Governo nazionale e in Europa con il Vicepresidente della Commissione UE Raffaele Fitto. In questo scenario ANCI si conferma un interlocutore strategico, chiamato a rafforzare il peso istituzionale e la rappresentanza delle istanze della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno”.

