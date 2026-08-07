Marcinelle, Calderone “Il lavoro deve essere più sicuro”

CHARLEROI (BELGIO) (ITALPRESS) - "La ricorrenza del settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle è per noi un momento per ricordare le vittime italiane che persero la vita lavorando all'interno di una miniera di carbone. È un momento anche per celebrare non solo l'importanza del lavoro, ma l'importanza del lavoro sicuro e di una vita lavorativa che, all'insegna della sicurezza, possa consentire alle persone di vivere dignitosamente con le loro famiglie e di poter invecchiare di lavoro». Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in occasione del convegno, a Charleroi, "L'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità" organizzato dal gruppo ECR per il settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle. «Credo sia importante sottolineare anche che in questo anniversario celebriamo un risultato importantissimo: grazie alla proposta italiana, belga e di altri Paesi, l'8 agosto sarà la Giornata europea in memoria delle vittime per il lavoro», ha aggiunto il ministro. xf4/mgg/red