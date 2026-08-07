Marcinelle, La Russa “Punto di svolta per la sicurezza sul lavoro”

CHARLEROI (BELGIO) (ITALPRESS) - "70 anni fa a Marcinelle si compiva una tragedia che non è stata dimenticata. Molti italiani, ma non solo italiani, morirono in quel drammatico evento. Ogni anno noi, nel ricordare loro, ricordiamo il sacrificio di tutti coloro che per il lavoro hanno lasciato le loro case, le loro famiglie e sono venuti a costruire un domani migliore per loro stessi e per le città che li ospitavano». Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione delle commemorazioni del disastro minerario avvenuto in Belgio, a margine del convegno, a Charleroi, "L'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità" organizzato dal gruppo ECR. "Credo che la tragedia di Marcinelle abbia rappresentato un punto di svolta per la sicurezza del lavoro - ha aggiunto - e questo esempio drammatico ci deve aiutare a consentire sempre le migliori condizioni di lavoro in qualunque ambiente e con qualunque attività». xf4/mgg