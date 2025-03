AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Marc Marquez continua la sua striscia vincente e trionfa anche nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe (in 20’29″509), rimanendo così a punteggio pieno dopo cinque gare disputate. Sul circuito di Austin, lo spagnolo ha battuto ancora una volta il fratello Alex (+0″795), secondo davanti ad un Pecco Bagnaia (+1″918) decisamente in ripresa.

Il margine con cui Marc ha vinto non deve trarre in inganno. La Sprint, infatti, è stata molto accesa e divertente nelle fasi iniziali, grazie alla splendida partenza di Bagnaia che è riuscito per qualche curva a riassaporare il primato perduto nelle prime uscite stagionali. Sempre al primo giro, inoltre, Marquez ha rischiato di cadere, rimanendo in sella per miracolo.

Nel post gara il pilota di Cervera ha parlato di un tracciato dalle condizioni peggiori rispetto ai turni precedenti: “Il feeling con la pista era strano e diverso rispetto a stamattina e a ieri. L’importante era non esagerare e aprire un piccolo gap sui miei avversari. Domani la gara sarà più combattuta”. Le basi per il successo dello spagnolo erano già state costruite nel pomeriggio con la terza pole consecutiva, in 2’01″088. Marquez è diventato così il primo pilota della storia a siglare otto pole sullo stesso circuito.

Ci ha fatto ormai l’abitudine Alex Marquez, al secondo posto alle spalle del fratello per l’ennesima volta. È un risultato che comunque soddisfa il pilota Gresini, storicamente sofferente sul tracciato texano: “Fare secondo su questa pista equivale a vincere. Marc qui ha qualcosa in più rispetto a tutti noi altri”.

Arrivano finalmente segnali di risveglio da parte di Pecco Bagnaia, autore al primo giro di un sorpasso incredibile alla curva tre su Marc Marquez, oltre che di una partenza azzeccata dalla sesta casella. “Quel sorpasso su Marc mi ha dato gusto. Sono partito bene, ma nei primi tre giri ho faticato a trovare ritmo. Sono soddisfatto, però, dei miglioramenti che sto vedendo. Per la prima volta quest’anno sono riuscito ad essere incisivo”.

In vista dell’impegno di domani, il pilota di Chivasso ha individuato il primo settore come il punto più critico del tracciato per la sua prestazione. In quarta posizione si piazza Fabio Di Giannantonio (+8″536), seguito dal compagno di squadra, Franco Morbidelli (+9″685), al quinto.

Per gran parte della gara, invece, Fabio Quartararo si è ritrovato a lottare con le due Ducati del Team Vr46, arrendendosi alla fine al sesto posto, ma portando comunque la Yamaha in posizioni nobili. Nell’ordine, completano la top ten odierna Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura e Marco Bezzecchi. L’appuntamento con la gara “lunga” è fissato per domani sera alle 21.

L’ORDINE DI ARRIVO

Marc Marquez (Ducati) 20’29″509 Alex Marquez (Ducati) +0″795 Francesco Bagnaia (Ducati) +1″918 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +8″536 Franco Morbidelli (Ducati) +9″685 Fabio Quartararo (Yamaha) +10″676 Pedro Acosta (Ktm) +12″049 Luca Marini (Honda) +13″588 Ai Ogura (Aprilia) +13″752 Marco Bezzecchi (Aprilia) +14″584

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Marc Marquez (Esp) 86 punti Alex Marquez (Esp) 67 Francesco Bagnaia (Ita) 50 Franco Morbidelli (Ita) 42 Fabio Di Giannantonio (Ita) 28 Johann Zarco (Fra) 25 Brad Binder (Rsa) 19 Ai Ogura (Jpn) 18 Pedro Acosta (Esp) 16 Marco Bezzecchi (Ita) 14

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).