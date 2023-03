ROMA (ITALPRESS) – Una mattinata storica per la Acea Run Rome The Marathon che ha incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro, udienza possibile grazie all’amicizia e impegno di Athletica Vaticana. “Buona maratona a tutti i partecipanti”, il saluto del Santo Padre, al quale è stata donata la t-shirt ufficiale della maratona personalizzata con ‘Papa Francescò. Il Pontefice ha benedetto simbolicamente la medaglia ufficiale e la Coppa degli Ultimi, che andrà all’ultimo podista che transiterà in Piazza Pio XII-Piazza San Pietro, come simbolo di perseveranza, tenacia e di eguaglianza con i vincitori primi classificati. Presente l’autore della coppa, Erwin Alfredo Bendfeldt, che vive nella casa d’accoglienza Centro Caritas di Roma. Una vita molto particolare la sua, fuggito dal Guatemala quando c’era la dittatura, gli hanno sparato alla testa. Credendolo morto fu gettato in una fossa comune dove lo ha trovato e salvato un prete arrivato lì per benedire i cadaveri. Ora vive a Roma assistito dalla Caritas e da qualche buon amico. All’incontro con il Papa hanno preso parte gli organizzatori della Maratona di Roma che stanno dando vita, con Athletica Vaticana, a una serie di iniziative solidali e inclusive “per rendere visibili gli invisibili”. Continuano anche gli incontri tra i maratoneti e le persone povere assistite dal Dispensario pediatrico vaticano Santa Marta e accolte a Palazzo Migliori dall’Elemosineria apostolica con la Comunità di Sant’Egidio.

Per la Coppa degli Ultimi vi sarà un punto di riferimento e un traguardo simbolico in Piazza San Pietro, con la presenza della banda musicale della Gendarmeria Vaticana e dei poveri che distribuiranno il mensile “l’Osservatore Romano di Strada”.

Come da tradizione, inoltre, sabato alle 18, presso la Chiesa degli Artisti (Piazza del Popolo), vi sarà la Messa del Maratoneta. Presiede il cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione e animerà la celebrazione il Coro della diocesi di Roma. Al termine della celebrazione la Preghiera del Maratoneta e la benedizione degli atleti. Con una particolare preghiera per la pace, anche attraverso l’esperienza sportiva.

