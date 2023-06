– RIPETIZIONE DALLA RETE ECONOMIA –

MILANO (ITALPRESS) – Per la prima volta l’Aeroporto di Milano Linate, gestito dalla società SEA, è stato uno dei palcoscenici di quest’anno della Festa della Musica, proprio nella parte nuova del terminal, dove si accede dopo i controlli di sicurezza per recarsi ai gate di imbarco.

Qui è salita sul palco, allestito per l’occasione, Mara Sattei, per una performance speciale che ha sorpreso tutti i passeggeri in attesa di prendere il volo.

La collaborazione con la cantautrice, tra le donne più in vista del panorama musicale italiano degli ultimi anni, celebra il “Vivi la Vita” con la vivacità di un’esortazione che si esprime al meglio nella stagione estiva, momento di vivacità, solarità, musica e viaggi.

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei.

Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (15 platini e 1 oro). Dopo le sue Registrazioni ed essere stata protagonista di diversi feat nazionali e internazionali, a gennaio 2022 arriva il primo album, “UNIVERSO”, seguito dall'”UNIVERSO TOUR 2022″ nei club. Lo stesso anno è tra i protagonisti dell’estate grazie a “La dolce vita” di Fedez, insieme a Tananai. Mara ha partecipato alla 73^ edizione del Festival di Sanremo con “Duemilaminuti” (platino).

A fine aprile è uscito il singolo “Tasche” (prod. Zef), presentato per la prima volta live al Concertone del Primo Maggio di Roma. Il 3 giugno dal Nameless è partito il “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”. L’artista, inoltre, aprirà i 4 concerti milanesi dei Coldplay a giugno.

Dal City Airport di Milano, le note di Mara sono state un momento di vita e di festa concludendo la performance con il brano “Duemilaminuti”.

SEA ha scelto una location d’eccezione per l’edizione intitolata “Vivi la Vita”, la nuova parte del terminal è, infatti, testimonianza della resilienza di un aeroporto ripartito da un restyling che lo ha reso più contemporaneo, tecnologico, smart e apprezzato di prima! Perchè volare è indispensabile ed è anche parte della vita di tutti.ù

– foto: ufficio stampa Sea –

(ITALPRESS).