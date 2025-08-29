“Man’s Best Friend”, uscito il nuovo album di Sabrina Carpenter

MILANO (ITALPRESS) – Sabrina Carpenter, una delle superstar globali più amate dell’ultimo anno e due volte vincitrice dei Grammy Awards, torna oggi con il suo settimo album “Man’s Best Friend”. L’artista pubblica oggi in concomitanza anche il nuovo singolo estratto “Tears”, accompagnato dal videoclip ufficiale. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati Vinile Colorato, CD e Musicassetta, oltre che nei formati speciali Picture Disc, Vinile con Bonus track, Vinile Luxe Packaging in esclusiva sullo shop Universal.

Dall’annuncio del nuovo album “Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter ha rilasciato anche due formati Vinile con artwork alternativo, oltre a una nuova tiratura dei formati LP e CD autografati, disponibili in esclusiva sullo shop Universal e andati sold out in pochissime ore. Nel nuovo singolo “Tears”, scritto dalla cantante stessa insieme a John Ryan e ad Amy Allen, Sabrina Carpenter si destreggia alla perfezione su una base dance e synth che richiama fortemente gli anni Settanta, cantando di quanto il rispetto e l’accortezza possano portarti lontano in una relazione, con l’ironia che è ormai diventata il suo marchio di fabbrica. Il videoclip ufficiale, diretto Bardia Zeinali e con Colman Domingo come co-protagonista, si muove tra l’inquietante e il sensuale, con un cast variegato che crea un’atmosfera ammiccante e teatrale, strizzando l’occhio al celebre musical “Rocky Horror Picture Show”.

“Man’s Best Friend”, scritto da Sabrina Carpenter e dai fedeli collaboratori Jack Antonoff, Amy Allen e John Ryan e co-prodotto da Sabrina, Jack e John, è un album in cui la penna arguta della cantautrice è alla sua massima espressione, dove melodie pop accattivanti si mescolano con racconti intelligenti e audaci che fanno sembrare ogni traccia la rivelazione di un nuovo segreto. “Man’s Best Friend” contiene 12 tracce, fra cui il primo singolo estratto “Manchild” (già disco di platino negli Stati Uniti, #2 nelle chart radiofoniche US e in Top20 nella Chart Radio italiana), in quale ha inaugurato un nuovo capitolo della carriera di Sabrina Carpenter, che non si sarebbe potuto aprire meglio: il brano ha infatti debuttato in prima posizione nella Billboard Top 100 (prima volta nella carriera della cantante) e ha fatto il proprio ingresso nella classifica Spotify Global al primo posto, con un totale di 8.05 milioni di stream, rendendolo il miglior debutto di un’artista femminile del 2025.

– foto ufficio stampa Words for You –

(ITALPRESS).