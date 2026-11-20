Pecoraro Scanio “Italia ratifichi subito Trattato sull’Alto Mare”

ROMA (ITALPRESS) - "L’Italia rischia di non partecipare con il ruolo che le spetta alla prima Conferenza delle Parti del Trattato internazionale sull’Alto Mare, in programma a New York nel gennaio 2027. È un ritardo grave, che rischia di compromettere la credibilità internazionale del nostro Paese su una questione strategica per la tutela degli oceani». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente, lanciando un appello al Governo e al Parlamento affinché procedano rapidamente alla ratifica dell’accordo internazionale BBNJ sulla conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di fuori delle giurisdizioni nazionali. «L’Italia ha firmato il trattato nel 2023, ma non ha ancora completato l’iter di ratifica parlamentare, nonostante l’accordo sia entrato in vigore nel gennaio 2026. Le difficoltà legate all’individuazione delle risorse finanziarie non possono giustificare un ritardo che rischia di tenerci ai margini di un appuntamento storico per la governance degli oceani». «Il trattato sull’Alto Mare è essenziale per proteggere la biodiversità marina, istituire aree marine protette in acque internazionali e stabilire regole condivise contro lo sfruttamento incontrollato degli oceani, comprese le attività minerarie in acque profonde. Non possiamo lasciare che questi ecosistemi diventino un Far West blu». mgg/gsl