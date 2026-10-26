Manovra, Tajani “Contributo di banche e assicurazioni serve anche se doloroso”

MILANO (ITALPRESS) - "In questo momento bisogna in qualche modo trovare delle soluzioni, prevedere coperture finanziarie. Ci saranno dei provvedimenti, che magari possono non piacere, però bisogna lavorare di fioretto e non di accetta. È chiaro che il contributo serve anche se può essere doloroso". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Federchimica, tornando sulla necessità di un contributo da parte di banche e assicurazioni per le coperture della prossima manovra. xm4/ads/mca1