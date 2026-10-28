Manovra, Tajani “Confermato quanto deciso, non si può fare tutto”

ROMA (ITALPRESS) - "Sicuramente si confermerà ciò che già è stato deciso, non tutto si può fare ovviamente. Avrei voluto detassare le tredicesime, ma bisognerà parlarne nella prossima manovra". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando della manovra a margine dell’assemblea dei presidenti delle Camere di commercio. (ITALPRESS). xu1/ads/azn