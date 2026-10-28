Energia, Prete “Italia troppo dipendente da estero, nucleare scelta da seguire”

ROMA (ITALPRESS) - "Bene le rinnovabili, ma non bastano. Il nucleare è una scelta da seguire. I problemi vengono dall’esterno, bisogna porre rimedio. L’Italia è troppo dipendente da forniture energetiche dall’estero. Bisogna superare qualche remora e ripensare al nucleare come possibile fonte energetica". Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine dell’assemblea dei presidenti delle Camere di commercio. (ITALPRESS). xu1/ads/azn