Meloni “Aiuteremo le imprese a diventare più forti e creare lavoro”

Meloni “Aiuteremo le imprese a diventare più forti e creare lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "Vogliamo aiutare tutte le imprese di questa nazione a diventare più forti e creare nuova occupazione. Abbiamo lavorato per proteggere il nostro saper fare anche fuori dai confini nazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea annuale di Confartigianato Imprese. (ITALPRESS). xd8/ads/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)