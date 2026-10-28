Artelia Italia festeggia 25 anni e guarda al futuro

ROMA (ITALPRESS) - Artelia ha celebrato a Villa Miani, a Roma, i 25 anni di presenza in Italia. L'incontro, patrocinato da Remind, ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per ripercorrere il contributo del gruppo alla crescita della Nazione e discutere le prospettive dell'immobiliare allargato a partire dal benessere e dalla sicurezza delle persone dove vivono, operano e transitano. mec/mgg/fsc/azn (video in collaborazione con Remind)