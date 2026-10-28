Nave Life Support di Emergency salva 113 migranti, tra cui due donne incinte

MILANO (ITALPRESS) - Tratti in salvo 113 migranti nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale, tra loro anche due donne incinte. La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha concluso tra il tardo pomeriggio di ieri e le prime ore di oggi due distinti soccorsi. Grazie al primo intervento, nel tardo pomeriggio di ieri, la nave dell’Ong ha portato in salvo 73 persone trovate su un’imbarcazione in legno in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR (Search and Rescue) maltese. Tra le persone soccorse ci sono 4 donne e 69 uomini, tra cui un bambino e 15 minori non accompagnati. Nel secondo intervento, concluso circa alle 3 di questa mattina, la Life Support ha soccorso 35 uomini, di cui 21 minori stranieri non accompagnati, e 5 donne che erano a bordo di un gommone nelle acque internazionali della zona SAR libica. In questo momento, a bordo della nave Sar di Emergency ci sono 113 persone soccorse, e tra loro anche due donne incinte. vbo/gsl (Fonte video: Emergency)