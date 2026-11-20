Formez e Luiss, a Roma il corso sull’AI per i dirigenti pubblici

ROMA (ITALPRESS) - Valutare l’affidabilità delle informazioni, confrontare le alternative e riconoscere i rischi dell’intelligenza artificiale. Sono questi gli obiettivi del corso executive promosso da Formez PA e Luiss School of Government. Il percorso è rivolto a dirigenti e responsabili delle amministrazioni pubbliche. Il corso costituisce la seconda tappa dell’Autumn School di Formez dedicata all’AI. Sono previste 20 ore di formazione in cinque incontri, nella sede Luiss di viale Pola. Dopo la prima giornata del 19 novembre, le lezioni proseguiranno ogni giovedì fino al 17 dicembre mrc/fsc/azn