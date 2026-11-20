Bassoli “Sull’intelligenza artificiale l’Italia ha fatto passi da gigante”

MILANO (ITALPRESS) - Sull'intelligenza artificiale l'Italia era indietro quattro-cinque anni fa, ma poi ha fatto "passi da gigante": soprattutto le imprese medio-grandi hanno iniziato a usarla e a comprenderne i vantaggi. Lo afferma Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di HPE Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Per Bassoli in questo settore "ce la possiamo giocare", grazie alle numerose filiere in cui il Paese vanta una leadership mondiale e ai dati, alle competenze e alle conoscenze che le imprese possiedono. Senza questi ingredienti, avverte il manager, l'infrastruttura da sola serve a poco. Da qui l'immagine dei data center come "fabbriche dei dati", a cui il Paese deve dedicare la stessa attenzione riservata alle fabbriche tradizionali. sat/gsl