Manovra, Orsini “Serve politica industriale a lungo termine”

MILANO (ITALPRESS) - "Partiamo dal presupposto che è giusto tenere i conti in ordine. Soprattutto con la platea di imprenditori che esportano nel mondo, avere i conti in ordine è sempre un vantaggio.Noi quando andiamo nei mercati e ci presentiamo in ordine funzioniamo meglio". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell Assemblea generale di FerderLegno nella Triennale di Milano. "Dall'altra parte facciamo cose che servono, cioè poche cose ma che comunque pensano a un piano industriale a lungo termine. Al centro ci siano comunque gli investimenti, la produttività e le aggregazioni delle piccole imprese , perché oggi noi riusciamo a essere competitivi al confronto di paesi che sono slealmente corretti sui dumping sociali e ambientali" pc/azn