Manovra, no della Lega e il Governo stralcia le misure in materia di pensioni

ROMA (ITALPRESS) – Il governo ha deposito in Commissione Bilancio del Senato un nuovo emendamento alla manovra. Stralciate, dopo il no della Lega, le misure in materia di pensioni. La nuova formulazione mantiene come previsto l’estensione triennale dell’iperammortamento per le imprese al 2028 e la rimodulazione del Pnrr.
