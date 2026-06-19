ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica in una nota che oggi si è concluso, con 8.842,593 milioni di euro raccolti e 281.140 contratti registrati, il collocamento della prima emissione del BTP Italia Sì, avviata lo scorso 15 giugno. “Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno, all’1,60% più il tasso di inflazione nazionale”.

L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. ed il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco BPM S.p.A. Il titolo ha data di godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031.

“Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Italia Sì per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale nominale investito”, conclude il Mef.

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