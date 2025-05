Manifestanti assaltano la sede del governo libico, scontri a Tripoli

ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di Manifestanti nella notte ha preso d’assalto la sede della presidenza del consiglio libica di Tripoli distruggendo il recinto e facendo irruzione all’interno in via della Sikka a Tripoli. É iniziato così uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza speciale incaricate di proteggere la sede. Una parte dei manifestanti si era diretta da piazza dei Martiri verso la sede del governo per proseguire le proteste contro l’esecutivo di unità guidato da Abdulhamid Dabaiba.

