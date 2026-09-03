Manfredi “Europei maschili? L’Italvolley non deve mai nascondersi”

MILANO (ITALPRESS) - "Sì sente la pressione positiva? Assolutamente sì, abbiamo voluto fortemente questo Europeo, lo stiamo organizzando con un'immagine bella non solo della pallavolo, ma di tutta l'Italia, partiremo da Piazza del Plebiscito per finire a Milano, in una cornice di pubblico incredibile, speriamo che tutto vada bene, ce la stiamo mettendo tutta". Lo ha dichiarato il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi durante la presentazione del countdown clock per gli Europei di volley maschile 2026. "Le aspettative? Vincere. A parte gli scherzi e le battute, l'Italia non si può nascondere, al di là dei titoli che abbiamo conquistato, da sempre la Fipav è una delle prime federazioni al mondo, andremo per cercare di raggiungere la fase finale, ci stiamo preparando per questo". pia/glb/azn