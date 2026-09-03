Tg News – 3/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Indagine sui militari che hanno aderito al partito di Vannacci - Putin “Una soluzione del conflitto è possibile” - Iran, Trump: “Stiamo vincendo, controlliamo Hormuz” - Ancora strage di migranti, 83 vittime alle Canarie - Padre, madre e figlio trovati morti in casa a Finale Ligure - Sciopero dei treni, stop alla circolazione il 7 e 8 Settembre - Codice strada, verso cambio multe: stangata su assicurazione - Palermo ricorda Dalla Chiesa, presente Piantedosi - Previsioni 3B Meteo 4 Settembre azn