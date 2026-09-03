Sanremo, De Martino “Maneskin? Se ci sarà reunion hanno già invito all’Ariston”

MILANO (ITALPRESS) - “Non so se effettivamente i Maneskin si riuniranno di nuovo. E’ una cosa su cui stanno lavorando e, laddove dovessero effettivamente riunirsi, hanno già il mio invito all’Ariston”. Lo ha detto Stefano De Martino, rispondendo ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di “Affari Tuoi”, a proposito delle indiscrezioni su una possibile reunion della band in occasione del prossimo Festival di Sanremo. “Credo che sia un palco per loro molto importante, dal quale forse è giusto anche ripartire, proprio per il rispetto della storia del gruppo”, ha aggiunto De Martino, precisando che al momento “non c’è una conferma” e che, appena ci sarà una certezza, sarà lui a comunicarla. xg8/mgg/azn