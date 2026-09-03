Fine vita, Fontana “Serve legge nazionale, in Lombardia indicazioni efficaci”

MILANO (ITALPRESS) - "Al di là del fatto che sia stata fatta una legge, al di là del fatto che sia necessaria una legge nazionale, noi abbiamo già realizzato un percorso che sostanzialmente ripercorre gli stessi principi che sono stati approvati dalla legge in Veneto". Lo ha dichiarato il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto a margine della presentazione del countdown clock per gli Europei di volley maschile 2026. "Non è una legge - ha proseguito -, ma sono delle indicazioni che si sono già, oltretutto recentemente, dimostrate funzionali, efficienti ed efficaci", ha concluso. pia/fsc/azn