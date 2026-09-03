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Tg Sport – 3/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gran Galà del Calcio, trionfo nerazzurro: Dimarco miglior giocatore - Serie A, arbitri della 3ª giornata: sabato c'è Inter-Napoli - Tegola Juve, operazione per Thuram e stop di 4 mesi - Coppa Italia, Udinese e Sassuolo agli ottavi - US Open, Paolini vince il derby con Stefanini, out Berrettini - Volley, Italia in semifinale agli Europei: Svezia piegata 3-1 - Vela, America's Cup a Nisida: "Napoli scenario ideale per il 2029" - F1, Hamilton carica Monza: "Punto a vincere con la Ferrari" - Inter, addio Ausilio: Marotta promette "continuità con Baccin" azn