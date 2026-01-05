Manchester United, ufficiale: esonerato il tecnico Amorim

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United ha esonerato il tecnico portoghese Ruben Amorim. Lo ha reso noto la società inglese con una nota.

“Ruben Amorim ha lasciato il suo ruolo di allenatore del Manchester United” si legge nella nota del Manutd. “Ruben era stato nominato a novembre 2024 e ha guidato la squadra fino alla finale di Europa League a Bilbao a maggio. Con il Manchester United sesto in Premier League, la dirigenza del club ha preso la decisione che è il momento giusto per cambiare. Questo darà alla squadra la migliore possibilità di ottenere la più alta posizione possibile in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il contributo al club e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher guiderà la squadra contro il Burnley mercoledì”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).