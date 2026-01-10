PALERMO (ITALPRESS) – Freddo, pioggia e forti raffiche di vento stanno creando disagi nel palermitano, dove si registra anche la caduta di alberi. A Termini Imerese, a causa del vento, un pino si è abbattuto nell’area del Belvedere, davanti ad un pub. Non si registrano danni a persone e strutture.

Sul posto vigili del fuoco e personale della polizia municipale. Un altro albero è caduto lungo la strada che collega Termini Imerese a Caccamo, interrompendo la circolazione stradale. Palermo, invece, è stata interessata da una grandinata, breve ma intensa, che ha imbiancato per pochi istanti le strade. Disagi anche per pioggia e forte vento.

DISAGI ANCHE NEL MESSINESE

Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Messina sta creando disagi alla viabilità provinciale. Forti raffiche di vento e piogge intense hanno provocato la caduta di alberi e rami sulla carreggiata, soprattutto lungo la SP 44 Campo Italia e la SP 45 Curcuraci-4 Masse. I cantonieri della Città Metropolitana sono intervenuti per rimuovere il materiale e ripristinare la sicurezza. Le operazioni proseguono nonostante il maltempo, con monitoraggio costante del territorio per garantire la sicurezza e limitare i disagi agli automobilisti.

