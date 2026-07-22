ANCONA (ITALPRESS) – Ancora allerta meteo nelle Marche, dove dal pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono al lavoro, soprattutto per far fronte ai danni provocati dal forte vento e della grandine. Maggiori criticità in provincia di Ancona: oltre 200 interventi per alberi caduti, allagamenti, piccole strutture pericolanti. La situazione è notevolmente migliorata nella mattinata odierna.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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