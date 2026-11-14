UDINE (ITALPRESS) – “Da lunedì 16 novembre, alle ore 5 del mattino, è prevista la riapertura al traffico in entrambe le direzioni della superstrada slovena H4, un collegamento strategico per la mobilità transfrontaliera e per i flussi commerciali tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Si tratta di una notizia positiva per cittadini, pendolari e operatori dell’autotrasporto, che potranno tornare a utilizzare questa importante direttrice”. Lo ha comunicato l’assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, sulla base delle informazioni acquisite attraverso i contatti con la società autostradale slovena Dars.

La riapertura consentirà il ripristino della circolazione in entrambe le direzioni, anche se in alcuni tratti il traffico continuerà a essere regolato su una sola corsia di marcia, in relazione alle esigenze del cantiere. Nel corso del fine settimana (14 e 15 novembre) sono inoltre previste alcune chiusure temporanee, necessarie per consentire la rimozione della segnaletica provvisoria e predisporre la nuova configurazione della viabilità. La chiusura della H4 ha comportato un notevole impegno organizzativo, con il conseguente riversamento dei flussi di traffico sulla rete regionale e autostradale. Dal 7 luglio a oggi, all’uscita della barriera di Trieste-Lisert sull’autostrada A4, sono transitati oltre 180mila mezzi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nonostante il periodo di esodo e controesodo, la rete autostradale ha gestito i maggiori flussi di traffico grazie alle strategie di mitigazione del traffico adottate da Autostrade Alto Adriatico. Tra queste, il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale del Lisert per velocizzare i pagamenti, l’estensione dei pagamenti contactless a tutte le piste, l’ottimizzazione delle modalità di pagamento Telepass e manuale e l’impiego della safety car, in collaborazione con la Polizia stradale, con la deviazione dei mezzi leggeri lungo la A34 Villesse-Gorizia in presenza di code di circa tre chilometri in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. “Abbiamo seguito con attenzione l’evoluzione degli interventi sulla H4, mantenendo i contatti con le autorità slovene, nella consapevolezza dell’importanza di questa infrastruttura per i collegamenti internazionali del nostro territorio. Il ritorno alla percorribilità in entrambe le direzioni rappresenta un miglioramento significativo, soprattutto per il trasporto delle merci e per gli spostamenti quotidiani tra i due Paesi” ha concluso Amirante. La Regione invita gli automobilisti e gli autotrasportatori a prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali limitazioni ancora presenti lungo il percorso, verificando gli aggiornamenti diffusi dal gestore autostradale sloveno.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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