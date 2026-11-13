ROMA (ITALPRESS) – La Corte d’Appello de L’Aquila ha rigettato il ricorso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori dei tre bambini della “famiglia nel bosco”, che restano quindi in casa famiglia.

L’avvocato Simone Pillon, che assiste i coniugi, ha sottolineato come “sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori, con riguardo alla scuola, e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata”. Per questo ha spiegato che presenterà nei prossimi giorni ricorso alla Cassazione.

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