Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello de L’Aquila respinge il ricorso dei genitori: i bambini non tornano a casa

IPA73422279 - Mandatory Credit: Photo by Marco Di Gianvito/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16792455a).After meeting Ignazio La Russa (President of the Senate), CATHERINE BIRMINGHAM, mother of the so-called ''family in the woods,'' read a letter in English to the press waiting in front of Palazzo Giustiniani. ''We would like to express our sincere gratitude to everyone who has supported us during these long and deeply difficult days, full of pain and sadness for our children'', it is read in a passage in the letter..Rome: The Parents Of The ''Family In The Woods'' At Palazzo Giustiniani., Rm, Italy - 25 Mar 2026

ROMA (ITALPRESS) – La Corte d’Appello de L’Aquila ha rigettato il ricorso di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori dei tre bambini della “famiglia nel bosco”, che restano quindi in casa famiglia.

L’avvocato Simone Pillon, che assiste i coniugi, ha sottolineato come “sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori, con riguardo alla scuola, e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata”. Per questo ha spiegato che presenterà nei prossimi giorni ricorso alla Cassazione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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