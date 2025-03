Maltempo, Giani “In Toscana lo stato d’emergenza nazionale è necessario”

FIRENZE (ITALPRESS) – “E’ talmente palese ed evidente che per i danni subiti e per l’allarme provocato con la necessità di pensare sempre più a opere di prevenzione, che lo stato d’emergenza nazionale sia necessario”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto se si attenda che il governo possa decretare presto lo stato d’emergenza nazionale dopo i danni provocati dal maltempo avvenuto due settimane fa in vari punti della Toscana.

“Io spero che venga dato seguito a quanto il direttore della Protezione Civile Ciciliano ci disse nella sua presenza domenica scorsa proprio qua a Firenze -ha aggiunto Giani-, ovvero che per decretarlo sarebbe stato atteso il successivo fine settimana. Devo dire che dopo” tale periodo “dove l’acqua che è piovuta è stata meno rispetto a quella che potevamo pensare, oggi gli ispettori che vengono a verificare i danni potrebbero fare quella relazione che tutti sentiamo essere naturale e conseguente a quello che è accaduto” e dunque far decretare “lo stato d’emergenza nazionale”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).