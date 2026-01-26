Maltempo, Galvagno convoca capigruppo per modificare il calendario dei lavori dell’ARS

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Governo regionale ha già trasmesso all’Ars il ddl che riguarda le variazioni di bilancio. Per domani, martedì 27 gennaio, ho quindi convocato una conferenza dei capigruppo per stravolgere il calendario dei lavori: ritengo, infatti, prioritario intervenire in favore dei cittadini, imprenditori, lavoratori e Comuni che hanno subito gravissimi danni a causa del ciclone Harry. Mi auguro che possa esserci la condivisione da parte di tutti i capigruppo, tanto della maggioranza quanto della opposizione, per poter cambiare e modificare l’ordine del giorno esistente, in modo da dare immediatamente quelle risposte certe che servono alla Sicilia”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno che, anche oggi, si è recato nelle città colpite dal ciclone Harry. Nel pomeriggio Galvagno si recherà a Niscemi.

