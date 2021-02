BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia Romagna decide di non lasciare soli i Comuni dell’Appennino. Dopo le forti nevicate di dicembre e gennaio, le amministrazioni hanno fatto una valutazione delle spese sostenute e, in particolare alle voci “spalatura neve” e “salatura strade”, il conto è risultato alto.

Da qui la decisione di intervenire per coprire almeno in parte le ingenti spese sostenute: sono previsti fondi per un milione e mezzo di euro.

“Siamo perfettamente a conoscenza del momento di grave difficoltà che stanno vivendo i sindaci della montagna- spiegano gli assessori regionali alla Montagna e al Bilancio Barbara Lori e Paolo Calvano- . Grazie alla consueta e costante collaborazione con l’Unione Comuni, Comunità, Enti Montani regionale (Uncem), abbiamo attivato un tavolo di confronto che dia la dimensione dei costi sostenuti. La situazione che emerge oggi è preoccupante. La Regione è pronta a cercare soluzioni per contribuire almeno in quota parte alle spese straordinarie affrontate dai Comuni”.

“Si tratta- chiudono Lori e Calvano- di misure concrete che saranno più dettagliatamente definite nei prossimi mesi”.

