Fabbrica clandestina di sigarette a Parma, 12 arresti e 20 tonnellate di tabacco sequestrate

PARMA (ITALPRESS) – Dodici persone arrestate, 20 tonnellate di tabacco sequestrate e un opificio clandestino smantellato. È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma, che ha posto fine a una presunta attività su larga scala di produzione e distribuzione di sigarette contraffatte, con conseguente evasione delle accise e frode alla fede pubblica. L’indagine ha preso avvio dalle segnalazioni di alcuni residenti della zona nord della città, insospettiti da rumori continui e persistenti provenienti da un capannone industriale situato lungo la direttrice verso Sorbolo-Mezzani, formalmente destinato al rimessaggio di camper e autocaravan. Le verifiche dei militari hanno consentito di concentrare l’attenzione sull’immobile, fino alla predisposizione di un servizio di osservazione. Nel corso del monitoraggio, i Carabinieri hanno notato l’arrivo di un’autovettura e successivamente di un autocarro, elementi che hanno fatto scattare l’intervento. L’irruzione ha permesso di bloccare 12 soggetti all’interno dello stabilimento, dove era in piena attività una linea di produzione automatizzata per la lavorazione e il confezionamento di sigarette contraffatte. All’interno del capannone, parzialmente insonorizzato e strutturato in più aree operative, i militari hanno scoperto macchinari industriali, sistemi di confezionamento e materiali per la produzione. Nella parte soppalcata erano stati ricavati alloggi di fortuna con dormitori, cucina e servizi, utilizzati dai lavoratori per una permanenza continuativa.

Le perquisizioni hanno consentito di sequestrare complessivamente circa 20 tonnellate di tabacco tra materia prima grezza e semilavorata, oltre a sigarette già confezionate e pronte per la distribuzione. È stato inoltre individuato un secondo deposito in provincia, utilizzato come ulteriore punto di stoccaggio. Il materiale sottratto al mercato illegale comprende oltre 4 milioni di sigarette contraffatte di un noto marchio internazionale, insieme a componenti per il confezionamento come filtri, cartoncini, pellicole e colle industriali. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa 4 milioni di euro. Al termine delle operazioni, i 12 arrestati sono stati condotti in carcere con le accuse, a vario titolo, di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti disponendo la custodia cautelare in carcere per 11 persone e gli arresti domiciliari per il conducente del mezzo pesante.

– foto ufficio stampa Carabinieri Parma –

(ITALPRESS).