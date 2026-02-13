PALERMO (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento, il personale dei vigili del fuoco di Palermo ha effettuato 132 interventi e ne rimangono ancora una trentina in attesa di essere espletati. Ieri numerose squadre sono state impegnate per un incendio che ha interessato un edificio a Palermo in via Pecorino. L’edificio è un archivio comunale in disuso. L’intervento è proseguito tutta la notte ed sono tutt’ora in corso le operazione di bonifica. Appena sarà possibile entrare, si verificherà l’eventuale presenza di persone all’interno, che al momento non può essere esclusa. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

A MESSINA CHIUSO TRATTO AUTOSTRADA A18

Violente raffiche di vento stanno interessando Messina e l’intera provincia, dove vengono segnalati alberi abbattuti, cartelloni divelti e si registrano gravi disagi alla viabilità. È stata chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A18 Messina-Catania nel tratto compreso tra Messina e Giarre. Il provvedimento è stato disposto dal Consorzio Autostrade Siciliane in collaborazione con la Polizia Stradale. I veicoli diretti verso Catania vengono fatti uscire a Messina Tremestieri, mentre quelli in direzione Messina sono deviati a Giarre. Particolarmente critica la situazione per i mezzi pesanti, soprattutto camion telonati e furgoni, resi instabili dalle raffiche laterali. L

a chiusura dell’autostrada ha riversato il traffico sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula, dove si registrano lunghe code e rallentamenti. Nella zona di Santa Margherita un mezzo pesante è stato ribaltato dal vento. In città si segnalano numerosi alberi sradicati e auto danneggiate in diverse zone, con carreggiate ostruite e disagi diffusi. Criticità anche lungo la costa tirrenica per mareggiate e danni alla segnaletica. Diversi quartieri sono rimasti senza energia elettrica per ore. Il bilancio è in aggiornamento mentre tecnici e forze dell’ordine sono al lavoro per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture.

A CATANIA DANNI E DISAGI, ALBERO CADE SU UN’ABITAZIONE

Danni e disagi per il forte vento a Catania e provincia. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte sul territorio. Decine le telefonate giunte ai centralini. Dalla mezzanotte alle 11 sono stati eseguiti 114 interventi per cartelloni abbattuti, pali e alberi pericolanti, dissesti statici. Dodici interventi sono in corso, mentre altri 134 sono ancora da espletare sempre per dissesti statici ed alberi pericolanti. Situazione critica per alberi su strada a Sant’Alfio e Milo. A Mascali un albero si è abbattuto su un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Maletto.

A PALERMO SQUADRE DI AMG ENERGIA AL LAVORO TUTTA LA NOTTE

Squadre della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche di AMG Energia al lavoro, la notte scorsa, a Palermo, per le emergenze legate al maltempo e alle violente raffiche di vento che hanno colpito la città. Gli operatori della società, si legge in una nota, hanno effettuato interventi senza sosta: sono 7 i pali caduti, una palina è stata rimossa oggi all’interno della scuola Falcone dello Zen e le attività stanno proseguendo in via Orecchiuta dove il crollo di un albero ha danneggiato la linea aerea che alimenta l’impianto di pubblica illuminazione. In considerazione del protrarsi delle proibitive condizioni meteo, il presidente della società, Francesco Scoma, ha disposto di sospendere qualunque servizio non indispensabile destinando tutte le unità disponibili alle priorità legate all’emergenza climatica a tutela della pubblica incolumità, attivando tutte le procedure utili, in raccordo con il Comune proprietario delle infrastrutture di illuminazione, per il controllo e la messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Per tutta la notte, intanto, le squadre sono state impegnate in interventi di messa in sicurezza. Sono stati rimossi 7 pali caduti: uno in viale Teocrito, tre in via Lanza di Scalea, uno in via Rosario Nicoletti, uno in via Thaon de Revel, uno in via Placido Rizzotto ad angolo con via Damiano Lo Greco. Stamattina è stato eseguito un altro intervento di rimozione di una palina all’interno della scuola Falcone dello Zen. Si tratta di sostegni vetusti che appartengono ad impianti che hanno di gran lunga superato il termine della vita tecnica utile, che, in base a letteratura tecnica e normativa vigente, è di trent’anni, e presentano normali fenomeni di deterioramento legati all’età. Centri luminosi pericolanti sono stati dismessi in via Maria SS. Mediatrice, in via Ciaculli, in via Petralia Sottana e in piazza Papireto. AMG Energia raccomanda di segnalare qualsiasi criticità tempestivamente al numero verde 800136136

-Foto di copertinaxr6/Italpress-

-Foto nel pezzo Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).